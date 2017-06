Enel entra nel mercato delle rinnovabili in Russia

Luca Fiore 14 giugno 2017 - 18:14

MILANO (Finanza.com)

Enel, attraverso la sua controllata PJSC Enel Russia, si è aggiudicata due progetti eolici per una capacità totale di 291 MW, nell’ambito della gara indetta dal Governo russo per la realizzazione nel Paese di 1,9 GW di capacità eolica.



I due progetti saranno sviluppati e costruiti da Enel Green Power, la Divisione Globale per le Energie Rinnovabili di Enel.



L’investimento complessivo nei due parchi eolici ammonta a circa 405 milioni di euro. I due impianti venderanno la loro energia sul mercato all’ingrosso russo e saranno supportati da accordi di “capacity payments” con il Governo russo.