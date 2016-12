Enel: aggiudicata gara per privatizzazione della brasiliana Celg

Luca Fiore 23 dicembre 2016 - 17:18

MILANO (Finanza.com)

Enel ha annunciato che la Banca nazionale per lo sviluppo del Brasile ha confermato l’aggiudicazione alla controllata Enel Brasil della gara per l'acquisizione di circa il 94,8% del capitale di Celg Distribuicao, società di distribuzione di energia che opera nello stato brasiliano di Goiás.



L'offerta presentata da Enel Brasil ammonta a 2,187 miliardi di real brasiliani (pari a circa 640 milioni di dollari USA).



“A seguito dell'acquisto di CELG, si prevede che la base clienti del Gruppo Enel in Brasile aumenterà a 10 milioni, dai 7 milioni attuali, mentre a livello globale i clienti del Gruppo saliranno a circa 65 milioni dagli attuali 62 milioni”, riporta la nota del colosso italiano.