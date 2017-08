Elica: cessione della tedesca Exklusiv-Hauben Gutmann, migliorati target

Luca Fiore 28 agosto 2017 - 18:25

Elica ha ceduto il 100% del capitale della tedesca Exklusiv-Hauben Gutmann a Manuel Fernandez Salgado, già Managing Director della controllata. Il corrispettivo è pari a 2,5 milioni di euro e verrà regolato in cinque tranche alla fine di ogni esercizio a partire dal 31 dicembre 2019 fino al 31 dicembre 2023.Inoltre, Elica ha ceduto un credito finanziario nei confronti della Exklusiv-Hauben Gutmann erogato per 11,15 milioni di euro per il corrispettivo di 1 euro, che verrà pagato entro una settimana dalla firma degli accordi.L’acquirente ha riconosciuto ad Elica un’opzione call sul 100% del capitale di Exklusiv-Hauben Gutmann ad un prezzo pari a 6 volte l’Ebitda medio degli ultimi due esercizi al netto della posizione finanziaria netta.Inoltre ad Elica è riconosciuta una call nei confronti della Exklusiv-Hauben Gutmann sul credito finanziario ceduto, esercitabile ad un prezzo pari ad 1 euro, al verificarsi di certe condizioni definite dalle parti.“A seguito della conclusione dell’operazione la Società prevede un miglioramento degli Obiettivi 2017-2019, comunicati al mercato il 15 maggio 2017, in termini sia di crescita di marginalità nel triennio, sia di Ritorno sul Capitale Investito Netto”, si legge nella nota diffusa dalla società.