Cerved: estesa la partnership industriale con BHW Bausparkasse

Luca Fiore 29 giugno 2017 - 10:40

MILANO (Finanza.com)

BHW Bausparkasse AG, succursale Italiana dell’omonimo gruppo bancario tedesco (parte del Gruppo Deutsche Postbank) e Cerved Credit Management Group, controllata indiretta di Cerved Information Solutions, hanno finalizzato un accordo per estendere la partnership industriale di lungo termine per la gestione dei crediti deteriorati anche ad attività amministrative e di supporto (contabilità, legale, reclami, segnalazioni e reporting) sul portafoglio di crediti in bonis, sub performing e non performing per circa 1,5 miliardi di euro.L’accordo, che avrà efficacia dal 1° luglio, segue la partnership industriale siglata tra BHW-IT e Cerved il 31 marzo 2016, in cui BHW-IT ha affidato a Cerved la gestione in outsourcing di un portafoglio di 230 milioni di Euro di NPLs di BHW-IT, oltre ai nuovi flussi di crediti deteriorati generati.