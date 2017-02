Campari: acquisito il brand Bulldog Gin per 58,4 milioni di dollari

Luca Fiore 2 febbraio 2017 - 19:58

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Campari ha annunciato di aver concluso un accordo per acquisire Bulldog London Dry Gin, un brand di proprietà indipendente, per un controvalore di 55 milioni di dollari, più capitale circolante e passività assunte per 3,4 milioni.



L’accordo prevede un potenziale earn-out da corrispondere al raggiungimento di determinati volumi di vendita incrementali.



Il corrispettivo complessivo di 58,4 milioni “corrisponde –si legge nel comunicato- a un multiplo implicito di c. 13,6 volte il Margine di contribuzione (Margine lordo dopo i costi di Pubblicità e promozioni) atteso nel 2017 pari a circa € 4 milioni calcolato su base pro-forma”. La chiusura dell’operazione è prevista entro metà febbraio 2017.