Brexit: per ministro esteri britannico Hunt probabile una Brexit no-deal

michele fanigliulo 14 agosto 2018 - 14:51

MILANO (Finanza.com)

Il ministro degli esteri britannico Jeremy Hunt torna sul tema Brexit e avverte che “il rischio di una uscita no-deal sta aumentando e la commissione europea dovrà cambiare il suo atteggiamento se ha intenzione di raggiungere un accordo”.Il ministro ha anche aggiunto che "tutti devono prepararsi all'eventualità di una Brexit no-deal caotica", riferimento alla possibilità che la Gran Bretagna lasci l'Unione europea senza concludere prima un accordo sulle relazioni future. Ma ha anche aggiunto che "nessuno vuole però che questa eventualità si concretizzi e spero che troveremo un modo per evitarlo”.Chiaro messaggio per la Commissione europea in attesa dei prossimi incontri tra le parti. Ricordiamo infatti che un nuovo round negoziale, che riguarderà le frontiere irlandesi (tra i principali nodi sul tavolo), e la relazione futura tra l'Unione europea e il Regno Unito, è stato previsto per il 16 e 17 agosto.