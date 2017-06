Beni Stabili: finalizzato accordo con Crédit Agricole Assurances e EDF Invest

Luca Fiore 21 giugno 2017 - 18:23

MILANO (Finanza.com)

Beni Stabili Siiq oggi ha finalizzato la cessione del 40% delle quote della principale SICAF immobiliare italiana costituita all’inizio dell’anno attraverso il conferimento del portafoglio locato a Telecom Italia (per un valore di circa 1,5 miliardi) e al relativo debito ad esso associato (circa 0,8 miliardi).Crédit Agricole Assurances e EDF Invest, la divisione investment del gruppo EDF, hanno acquisito ciascuno, da Beni Stabili, una quota del 20% nella SICAF. Beni Stabili, con il 60% delle quote, manterrà il controllo della SICAF e fornirà servizi di gestione immobiliare.