Bce: consiglio direttivo sceglie Andrea Enria come nuovo presidente

Alessandra Caparello 7 novembre 2018 - 17:08

MILANO (Finanza.com)

Andrea Enria è stato nominato dal consiglio direttivo della Bce come nuovo presidente. L’attuale numero uno dell'Eba per diventare nuovo presidente dopo Daniele Nouy, dovrà ottenere il via libera anche dal Parlamento e dal consiglio dell'unione europea. Entrerà in carica a partire dal primo gennaio 2019.