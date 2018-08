Bce: Italia e Cipro sorvegliati speciali, eccesso di squilibri

Alessandra Caparello 6 agosto 2018 - 15:59

Via la Grecia, dentro l’Italia e Cipro. Questi i due paesi che la Bce bolla come indiziati di squilibri eccessivi e lo fa nel bollettino economico in pubblicazione giovedì e anticipato oggi.Italia e Cipro sono i due unici paesi che rientrano nella categoria degli squilibri macroeconomici eccessivi in macroaree politiche precise che sono: struttura fiscale, condizioni generali (il sistema giudiziario, le leggi fallimentari, edilizia e mercato immobiliare residenziale, il settore finanziario l'innovazione e la ricerca), mercato del lavoro, mercato dei prodotti. Da una parte Italia e Cipro sorvegliati speciali, mentre dall’altra parte ci sono paesi con semplici squilibri come Portogallo, Francia, Germania, Spagna, Irlanda e Olanda. Non denotano invece squilibri altri dieci paesi: Belgio, Austria, Lituania, Slovenia, Svezia, Romania, Polonia, Finlandia, Slovacchia e Croazia.