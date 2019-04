Bayer: comincia bene il 2019, titolo in spolvero (+3%) dopo i conti del quarter

michele fanigliulo 25 aprile 2019 - 09:52

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo Bayer ha chiuso un forte primo trimestre in termini di business. Werner Baumann, Chairman of the Board of Management ha infatti dichiarato che “il maggior fattore di successo viene dal business agricolo, mentre il farmaceutico ha mostrato risultati incoraggianti”.Le vendite di Bayer nel primo trimestre sono aumentate infatti del 42,4% anno su anno a 13,015 miliardi. L'Ebitda al lordo degli special items (adjusted) è aumentato del 44,6% a 4,188 miliardi. L'Ebit adjusted è aumentato del 25,6% a 3 miliardi. L’utile netto si fissa a 1,2 miliardi, in calo del 36%.Se guardiamo alle singole divisioni, si nota che quelle Farmaceutica e Animal Health hanno registrato conti in rialzo. La prima fissa ricavi in crescita quasi del 7% ed Ebit adjusted del 4,4%. La seconda fatturato in rialzo del 1,7% ed Ebit adjusted dello 0,8%. La divisione Consumer Health invece ha realizzato sales in calo del 1% e Ebit adjusted giù del 12,5%.