BCE: QE invariato, avanti fino a dicembre all’attuale ritmo e anche oltre, se necessario

Alessio Trappolini 27 aprile 2017 - 13:49

MILANO (Finanza.com)

Nella riunione odierna, il Consiglio direttivo della BCE ha stabilito che le misure non convenzionali dell’Eurotower continueranno all’attuale ritmo che da aprile consiste in acquisti netti a un ritmo mensile di 60 miliardi di euro sino alla fine di dicembre 2017 o anche oltre se necessario, e in ogni caso finché non riscontrerà un aggiustamento durevole dell’evoluzione dei prezzi, coerente con il proprio obiettivo di inflazione.