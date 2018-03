BB Biotech: via libera alla distribuzione di un dividendo di 3,30 franchi

Luca Fiore 13 marzo 2018 - 17:32

MILANO (Finanza.com)

L’Assemblea di BB Biotech ha approvato la distribuzione di un dividendo di 3,30 franchi svizzeri per azione. Il provento sarà messo in pagamento il 19 marzo, con record date fissata il 16 marzo 2018 e data di stacco il 15 marzo 2018. Inoltre, gli azionisti hanno rieletto i precedenti consiglieri di amministrazione per un ulteriore mandato.