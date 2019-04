Automotive: possibile fusione tra Renualt e Nissan in una nuova holding

michele fanigliulo 26 aprile 2019 - 11:59

MILANO (Finanza.com)

Secondo indiscrezioni riportate dall'agenzia DowJones, Renault intende proporre al partner Nissan Motor una fusione in una nuova holding. Questo infatti è quanto risulterebbe a persone informata dei fatti. In base alla proposta, gli azionisti Nissan e gli azionisti Renault riceveranno ciascuno una partecipazione del 50% circa nella nuova società. Nissan però dovrebbe ancora sentire i dettagli della proposta.Si ricorda che l'intesa tra Renault e Nissan risale al 1999 poi allargata a Mitsubishi nel 2010. L’alleanza tra le due società però non funzionerebbe bene secondo la fonte e tale proposta si configurerebbe come un primo passo di un processo negoziale ancora non cominciato. Secondo la fonte dell’indiscrezione infatti questa è solo una delle possibili operazioni che Renualt vorrebbe avviare per migliorare la complementarietà dei progetti.Renualt infatti è preoccupata per il deterioramento dei conti della giapponese. All'inizio di questa settimana, Nissan ha lanciato il suo secondo profit warning sui conti dell'anno fiscale terminato il 31 marzo. Il gruppo si aspetta ora una contrazione del 29,3% dell'utile operativo.