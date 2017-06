Ansaldo STS: accordo per sviluppare prototipo per la metropolitana di Copenaghen

Luca Fiore 8 giugno 2017 - 12:15

MILANO (Finanza.com)

-1,2% a 11,55 euro per il titolo Ansaldo STS che poco fa ha annunciato di aver sottoscritto un Memorandum d’intesa con la società Metroselskabet per sviluppare una cosiddetta “Proof of Concept”, un prototipo, per la nuova Dynamic Headway Solution sviluppata da tecnologia Hitachi per la metropolitana di Copenaghen M1/M2.



“La Dynamic Headway Solution verrà sviluppata utilizzando sia i sistemi di controllo ferroviario di Ansaldo STS sia la digitalizzazione tecnologica Hitachi IoT (internet of things), che si caratterizza per individuare la presenza del flusso passeggeri sulle banchine, attraverso dei sensori, analizzando così le necessità dei viaggiatori”.



Sulla base di tale domanda di mobilità, “il numero di convogli disponibili potrà essere ottimizzato automaticamente, rispondendo così in modo dinamico al cambiamento improvviso del numero di utenti presenti”.