Ambienthesis: MoU con Bee’ah per opportunità imprenditoriali congiunte

Luca Fiore 25 giugno 2018 - 17:27

MILANO (Finanza.com)

Ambienthesis ha emesso una nota per annunciare di aver sottoscritto un Memorandum of Understanding con Bee’ah Sharjah Environment Co. società degli Emirati Arabi Uniti operante sia nella raccolta, nella separazione, nel recupero e nello smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, sia nelle energie rinnovabili, per “future collaborazioni e condivisione di know-how e tecnologie –riporta la nota diffusa da Ambienthesis - allo scopo di sviluppare iniziative comuni negli Emirati Arabi Uniti, nel Medio Oriente e in Europa (Italia compresa) tanto nei settori del waste management e del waste to energy, quanto in quello delle bonifiche dei suoli e delle acque”.“Tale accordo, che ci consentirà di sviluppare una grande collaborazione sinergica volta ad ottimizzare i processi di gestione dei rifiuti, di waste to energy e di bonifica deisuoli e delle acque, non solo unisce le competenze industriali e tecnologiche delle due aziende e favorisce l'attivazione di processi di economia circolare, ma rafforza ancor di più i legami tra Italia ed Emirati Arabi Uniti nel nobile scopo comune di salvaguardare l'ambiente e il nostro Pianeta per le generazioni future”, ha commentato il Presidente di Ambienthesis, Giovanni Bozzetti.