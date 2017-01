easyJet: +15,1% passeggeri a dicembre, totale 2016 a 74,5 mln (+6,6%)

Titta Ferraro 6 gennaio 2017 - 10:21

MILANO (Finanza.com)

Ultimo mese del 2016 con crescita a doppia cifra del traffico passeggeri per easyJet. Il vettore low cost ha toccato quota 5,6 milioni di passeggeri a dicembre, in crescita del 15,1 per cento. Il totale 2016 vede per easyJet 74,5 mln di passeggeri, +6,6% rispetto all'anno prima.