Vodafone: ricavi in frenata del 3,3% nel trimestre, confermata guidance

Titta Ferraro 21 luglio 2017 - 10:14

MILANO (Finanza.com)

Ricavi in flessione per Vodafone Group nel trimestre chiuso al 30 giugno. Il colosso britannico della telefonia segna un calo trimestrale dei ricavi del 3,3% a 11,47 miliardi di euro. La flessione risulta ancora più marcata relativamente alla sola Europa (-4,8%). Su base organica i ricavi dei servizi sono aumentati del 2,2%. Il ceo Vittorio Colao ha rimarcato come i ricavi dei servizi si sono stabilizzati rispetto al trimestre precedente e il programma d'efficientamento dei costi Fit avanza come da attese. Confermato l'outlook per l'intero esercizio fiscale.A Londra il titolo Vodafone segna un progresso dell'1,425 a 228 pence.