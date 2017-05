Vodafone chiude esercizio in rosso di 6 mld, ma fiduciosa sul futuro. Titolo +4% a Londra

Valeria Panigada 16 maggio 2017 - 09:56

MILANO (Finanza.com)

L'inglese Vodafone, secondo maggior operatore mobile nel mondo, ha registrato una perdita netta di 6,1 miliardi di euro per l'esercizio chiuso a fine marzo, ma rimane confidente per i prossimi mesi, prevedendo una crescita del suo risultato netto e del flusso di tesoreria nell'esercizio in corso. Nel dettaglio, Vodafone stima una crescita del risultato netto compresa tra il 4 e l'8% e un free cash flow di circa 5 miliardi di euro per l'esercizio fiscale 2017-2018, oltre le aspettative degli analisti ferme a 4,66 miliardi. "Il rialzo ulteriore del 2% del nostro dividendo dimostra la nostra fiducia in queste previsioni", ha detto il gruppo. L'annuncio rassicura gli investitori. In una seduta intonata a un moderato rialzo sulla Borsa di Londra, il titolo Vodafone balza in avanti del 3,86%.