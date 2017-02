Unilever giù del 7% a Londra dopo ritiro offerta Kraft

Titta Ferraro 20 febbraio 2017 - 09:59

MILANO (Finanza.com)

Profondo rosso a Londra per il titolo Unilever all'indomani del ritiro dell'offerta da parte di Kraft Heinz. Il titolo Unilever, dopo il balzo di venerdì, oggi segna un calo di circa il 7 per cento a quota 3.535 pence.



Kraft ha ritirato la propria maxi-offerta da 143 miliardi di dollari due giorni dopo che il possibile deal era diventato di pubblico dominio e Unilever aveva rigettato al mittente l'offerta ritenendola inadeguata. Kraft Heinz ha amichevolmente ritirato la sua proposta per un'unione delle due società - si legge in una nota congiunta dei due gruppi - . Unilever e Kraft si rispettano.