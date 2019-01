Ultimo appello May a Parlamento UK: 'se votate no a proposta rischio paralisi e no Brexit'

Laura Naka Antonelli 14 gennaio 2019 - 13:40

MILANO (Finanza.com)

"Alcune persone desiderano ritardare o anche interrompere la Brexit", ma "tutti abbiamo il dovere di concretizzare il risultato del referendum del 2016". Così la premier britannica Theresa May lancia un appello ai parlamentari, alla vigilia del voto che si terrà domani, martedì 15 gennaio, sull'accordo sulla Brexit che la leader ha siglato con l'Unione europea.Un voto negativo comporterebbe il rischio di evitare la Brexit", sarebbe causa di "catastrofe nel breve termine", e si tradurrebbe anche in una "paralisi del Parlamento che non porterebbe ad alcuna Brexit".