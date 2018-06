Uk: domani riunione BoE, probabile rialzo tassi solo ad agosto (analisti)

Daniela La Cava 20 giugno 2018 - 10:32

MILANO (Finanza.com)

Dopo le riunioni della scorsa settimana di Bce e Fed, domani in primo piano il meeting della Bank of England (BoE). Alle 13 è previsto l'annuncio ufficiale da parte dell'isituto centrale guidato da Mark Carney che, salvo sorprese dell'ultimissima ora dovrebbe confermare i tassi d'interesse al livello attuale dello 0,5%."La nostra view relativa a un rialzo dei tassi d’interesse ad agosto resta valida e non ci aspettiamo grandi annunci nel corso della riunione di politica monetaria della Bank of England di questa settimana, con la canca che prenderà atto della debolezza dei dati economici del primo trimestre, mentre la crescita del momentum nel secondo trimestre resta modesta". A dirlo Gero Jung, capo economista di Mirabaud AM, spiegando che "dopo i primi dati sulla produzione industriale molto deboli, le esportazioni più basse e l’assenza di slancio nel comparto delle costruzioni, la scorsa settimana ci sono state notizie leggermente migliori dal lato della domanda interna, con le vendite al dettaglio in ripresa per il secondo mese consecutivo".