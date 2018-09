UK: Governo in trattative per mantenere Carney alla guida della Bank of England (BBC)

Daniela La Cava 3 settembre 2018 - 12:26

Il ministero del Tesoro inglese e la Bank of England (BoE) stanno discutendo la possibilità di estendere l'incarico dell'attuale governatore della banca d'Inghilterra, Mark Carney, oltre la scadenza prevista per giugno 2019. Una possibilità anticipata oggi dalla Bbc, secondo il quale per il Tesoro risulterebbe difficile cercare un nuovo governatore nel bel mezzo dei negoziati per la Brexit. Sempre secondo quanto riporta il sito della Bbc, Carney sarebbe disponibile a restare per altri 12 mesi.