Toys R Us: anche filiale britannica in amministrazione controllata, a rischio 3000 posti di lavoro

Laura Naka Antonelli 28 febbraio 2018 - 13:38

MILANO (Finanza.com)

La divisione britannica del colosso americano Toys R Us è finita in amministrazione controllata: 3000 posti di lavoro circa sarebbero a rischio nel Regno Unito.La capogruppo americana era a sua volta caduta in amministrazione controllata lo scorso settembre, sia negli Stati Uniti che in Canada, dopo aver ammassato debiti per $5 miliardi.