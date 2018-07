Theresa May, Brexit: "Pronti a no-deal"

Alessandra Caparello 23 luglio 2018 - 16:34

MILANO (Finanza.com)

“Siamo pronti per uno scenario no-deal”. Così il premier inglese Theresa May sulla Brexit affermando chefinora Londra ha avuto risposte costruttive da parte dell'UE sulle proposte per il divorzio.“Il mio obiettivo” – sottolinea il primo ministro – “è ottenere un accordo Brexit che il Parlamento sosterrà, ma siamo pronti per un no-deal”.