Tesco acquista Booker Group per 3,7 mld di sterline, titoli volano

Luca Fiore 27 gennaio 2017 - 13:13

MILANO (Finanza.com)

+8,78% a Londra per il titolo Tesco che sale a 205,6 pence. La prima catena di supermercati generici in Gran Bretagna ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione di Booker Group, maggiore venditore di prodotti alimentari all’ingrosso, per un controvalore, che sarà corrisposto in azioni e contanti, di 3,7 miliardi di sterline. Il titolo Booker sale del 16,73% a 213,73 pence.