Telefonica e Vodafone rafforzano partnership per sviluppo 5G in Uk

Valeria Panigada 23 gennaio 2019 - 10:41

MILANO (Finanza.com)

Laspagnola Telefonica, attraverso la sua filiale britannica O2, ha stretto un accordo di partnership con Vodafone per lo sviluppo della rete 5G in Gran Bretagna. L'accordo, precisano in una nota le due società telefoniche, permetterà di sviluppare il 5G in maniera più rapida, a un costo ridotto e in un'area più estesa. O2 e Vodafone intendono anche valutare le opzioni per fornire una rete di trasmissione in fibra condivisa e rafforzare la loro infrastruttura detenuta al 50 e 50.