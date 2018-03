Spagna: rendimenti in calo nell’asta di titoli a medio-lungo termine

Luca Fiore 15 marzo 2018 - 12:03

MILANO (Finanza.com)

Questa mattina il Tesoro spagnolo ha collocato titoli a medio-lungo termine per 4,95 miliardi di euro. In particolare il Bonos a 10 anni ha segnato un rendimento medio dell’1,363%, in calo rispetto all’1,58% registrato un mese fa e le richieste hanno superato il quantitativo offerto di 1,3 volte, contro le 2,5 di metà febbraio.Inoltre, sono stati collocati bond al 2022 (rendimento dallo 0,358 allo 0,294%), al 2033 (dal 2,11 all’1,875%) e al 2040 (dal 2,462 al 2,167%).