Shell in trattative per rilevare Endeavor per 8 mld$ (Bloomberg)

Daniela La Cava 18 dicembre 2018 - 08:54

MILANO (Finanza.com)

Royal Dutch Shell sarebbe in trattative per acquistare Endeavor Energy Resources, mettendo sul piatto una cifra per circa 8 miliardi di dollari. A riportarlo Bloomberg, che cita fonti anonime vicine al dossier. Le discussioni tra le due società non sarebbero ancora arrivate a uno stadio avanzato, sottolinea Bloomberg, aggiungendo che Autry Stephens, fondatore di Endeavor, avrebbe espresso la volontà di mantenere determinati diritti sui minerali, complicando i colloqui. Sempre secondo indiscrezioni, anche altre big del calibro Exxon Mobil, Chevron e ConocoPhillips avevano valutato la possibilità di presentare un'offerta per Endeavour, ma il loro interesse era poi diminuito.