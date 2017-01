Scandalo Italia: lascia il numero uno di BT in Europa

Alessandro Piu 27 gennaio 2017 - 11:11

MILANO (Finanza.com)

Corrado Sciolla, il responsabile per l'Europa continentale di British Telecom ha lasciato la carica dopo lo scoppio dello scandalo sul ramo italiano della compagnia telefonica britannica. Insieme a lui, rende noto un comunicato di BT, si sono dimessi altri dirigenti coinvolti nelle "pratiche inappropriate" che hanno portato a svalutazioni per 530 milioni di sterline. Dopo l'annuncio delle svalutazioni il titolo BT ha perso a Londra oltre il 20% piombando in area 300 sterline, livello nei pressi del quale si trova ancora oggi.

Stamane il gruppo ha presentato i risultati trimestrali. Gli utili per azione sono risultati in calo del 59%.