Sainsbury: Argos non basta, terzo anno consecutivo di calo utili. Titolo giù

Laura Naka Antonelli 3 maggio 2017 - 10:10

MILANO (Finanza.com)

Sainsbury ha reso noto di aver sofferto il terzo anno consecutivo di calo degli utili, sebbene la flessione sia stata inferiore a quanto atteso dagli analisti.



L'acquisizione - avvenuta lo scorso anno - del gruppo retail Argos - ha sostenuto la redditività dell'azienda, ma non ne ha consentito il miglioramento su base annua.



Il gruppo alimentare britannico ha avvertito che la competizione continuerà a rimanere elevata nel Regno Unito e che, allo stesso tempo, l'impatto delle pressioni dei costi rimane incerto.



Il titolo ha reagito alla pubblicazione del bilancio con una flessione di quasi il 2%.



Al lordo delle tasse i profitti sono scesi dell'8% a 530 milioni di sterline. L'utile sottostante - sempre al lordo delle tasse - si è attestato nell'anno terminato lo scorso 11 marzo a 581 milioni di sterline, meglio dei 578 milioni di sterline attesi dal consensus ma in flessione rispetto ai 587 milioni dell'anno 2015-16.



Sainsbury ha comunque sottolineato di ritenere che riuscirà a centrare il target previsto dal suo piano triennale di risparmi sui costi per un valore di 500 milioni di sterline entro la fine del 2017-18.



Il piano prevede ulteriori risparmi per 500 milioni di sterline nei tre anni dal 2018-19.