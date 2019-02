S&P, Brexit: Ue e UK hanno forte interesse ad evitare un no-deal

Alessandra Caparello 6 febbraio 2019 - 17:12

MILANO (Finanza.com)

La Gran Bretagna e l'Unione europea hanno "un forte interesse" ad evitare un no-deal per la Brexit che danneggerebbe le prospettive per il rating sovrano. A dirlo Standard & Poor's in un report pubblicato oggi."L'interesse politico per il Regno Unito e l'UE a negoziare un risultato ordinato - anche dopo un potenziale ritardo - rimane molto forte", ha dichiarato S&P. "Un no-deal potrebbe portare a revisioni negative delle nostre previsioni sui rating", ha aggiunto l'agenzia.