Ryanair, siglato accordo con i piloti italiani

Daniela La Cava 8 marzo 2018 - 16:23

MILANO (Finanza.com)

L'accordo tra Ryanair i piloti italiani c'è. La compagnia aerea low cost inglese ha confermato di avere siglato con l’Associazione Nazionale Piloti Aviazione Civile (Anpac) un accordo per il riconoscimento sindacale. "Anpac sarà ora l’unico organo di rappresentanza per i piloti di Ryanair impiegati in Italia - si legge in una nota ufficiale -. Questo accordo fa seguito alle lunghe negoziazioni con Anpac avviate dall'annuncio di Ryanair, a dicembre, relativo al riconoscimento dei sindacati ai fini di una contrattazione collettiva. Per Ryanair l'Italia rappresenta il 20% in termini di flotta e piloti."Questo accordo, che segue quello siglato nel Regno Unito con Balpa a gennaio, avvalora la decisione presa a dicembre dal board di Ryanair sulla volontà di riconoscere i sindacati - dichiara Eddie Wilson, responsabile del personale -. L’aumento del 20% degli stipendi per la maggior parte dei nostri piloti e il riconoscimento degli organi sindacali in due importanti mercati (Regno Unito e Italia) che insieme rappresentano il 45% del nostro corpo piloti, dimostra quanto Ryanair sia determinata a sviluppare relazioni con quei sindacati che desiderano lavorare con noi e quanti progressi abbiamo compiuto in un breve periodo di tempo".