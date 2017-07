Ryanair segna +55% profitti nel trimestre, confermata guidance

Titta Ferraro 24 luglio 2017 - 11:27

MILANO (Finanza.com)

Balzo del 55% degli utili di Ryanair nel primo trimestre dell'esercizio fiscale in scia alle forti prenotazioni estive e l'effetto della Pasqua caduta quest'anno ad aprile. L'utile netto della maggiore compagnia aerea europea per passeggeri è balzato a 397 milioni di euro a 397 milioni di euro nel trimestre chiuso al 30 giugno. Battute le attese che erano ferme a 342 mln. Il traffico passeggeri è salito del 12% a 35 milioni di passeggeri con load factor record del 96%."Il risultato è distorto dalla mancanza di Pasqua nel 1° trimestre precedente - rimarca il ceo di Ryanair, Michael O'Leary - mentre le tariffe sono aumentate dell'1% a poco più di 40 euro". Confermata la previsione di prezzi in calo del 5% nel primo semestre e dell'8% nel secondo. la guidance per l'intero esercizio fiscale è di un utile tra 1,4 e 1,45 miliardi di euro, in rialzo dagli 1,32 miliardi di euro dell'anno precedente.