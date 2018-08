Ryanair: piloti italiani votano a larga maggioranza contratto collettivo di lavoro

Daniela La Cava 28 agosto 2018 - 15:41

MILANO (Finanza.com)

Ryanair ha confermato che i suoi piloti italiani hanno votato a larga maggioranza il nuovo Contratto Collettivo di Lavoro negoziato e firmato da Ryanair e Anpac (Associazione Nazione Professionale Aviazione Civile) lo scorso 9 agosto. Ryanair è soddisfatta della stipula del primo Contratto Collettivo di Lavoro con i piloti in uno dei suoi più grandi mercati europei. Il voto odierno arriva poco dopo la firma da parte del sindacato irlandese Forsa di un accordo di mediazione con i piloti irlandesi di Ryanair, i quali stanno attualmente votando per la sua approvazione."Abbiamo invitato il sindacato britannico, tedesco e spagnolo a un incontro nei prossimi giorni per negoziare e, speriamo, concordare Contratti Collettivi di Lavoro simili in questi altri mercati. Gli accordi raggiunti dimostrano i reali progressi compiuti da Ryanair nelle negoziazioni con i suoi piloti e i loro sindacati nei diversi mercati dell'UE", commenta Eddie Wilson, chief people officer della compagnia aerea low cost.