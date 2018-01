Ryanair cresce al ritmo più basso a quasi 4 anni, ma titolo vola a Londra

Titta Ferraro 3 gennaio 2018 - 13:31

MILANO (Finanza.com)

Finale di 2017 a fari spenti per Ryanair con il traffico passeggeri cresciuto a dicembre solo del 3%, ritmo più lento dal lontano 2014. La compagnia low cost numero uno in Europa negli ultimi mesi ha pagato lo scotto della cancellazione di circa 20mila voli nell'ultimo trimestre del 2017 causa l'emergenza legata a carenza personale piloti. Il traffico annuale è salito del 10% a 129 milioni di passeggeri, in linea con le stime della compagnia (riviste al ribasso lo scorso settembre dopo l'emergenza cancellazione voli). Nel 2016 la crescita era sta del 15%.A Londra il titolo Ryanair segna comunque un balzo del 3,27% oggi a quota 15.490 pence.