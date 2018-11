Ryanair, accordo su contratto lavoro con sindacato in Germania

Daniela La Cava 8 novembre 2018 - 16:55

MILANO (Finanza.com)

Ryanair ha firmato un accordo quadro per un contratto collettivo di lavoro e un piano di previdenza sociale con Ver.di, il sindacato del personale di bordo tedesco, rappresentante tutto l’equipaggio di Ryanair impiegato in Germania. Il vettore aereo low cost ha inoltre confermato che il suo personale di bordo italiano ha votato (88%) a favore del contratto collettivo di lavoro siglato recentemente da Ryanair e dai 3 principali sindacati del personale di bordo Fit Cils, Anpac e Anpav. Questo contratto, precisa la società, sarà applicato a tutto il personale di bordo di Ryanair impiegato in Italia per i prossimi 3 anni. La scorsa settimana, Ryanair ha anche firmato nuovi accordi di riconoscimento con i sindacati del personale di bordo greco e svedese.