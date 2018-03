Ryanair: accordo con Niki Lauda, rilevato iniziale 24,9% di LaudaMotion

Daniela La Cava 20 marzo 2018 - 10:55

Ryanair Holdings ha annunciato di avere stretto un accordo vincolante con Niki Lauda per sostenere il suo piano di sviluppo e crescita della compagnia aerea austriaca LaudaMotion.In base all'intesa, il vettore aereo low cost acquisirà una quota iniziale del 24,9% di LaudaMotion, che salirà al 75% se ritenuta conforme alle norme europee in materia di concorrenza. Niki Lauda presiederà il consiglio di amministrazione della compagnia e sovrintenderà l'attuazione della sua strategia per costruire una linea aerea austriaca low cost di successo. Dal canto suo, Ryanair fornirà supporto finanziario e gestionale a LaudaMotion, oltre a 6 aeromobili a noleggio in "wet-lease" per la stagione estiva 2018 per consentire a LaudaMotion di raggiungere i 21 aeromobili necessari al suo ampio programma di volo. "Il costo di questo investimento del 75% in LaudaMotion (se approvato dall'UE) sarà inferiore a 50 milioni di euro, sebbene Ryanair fornirà ulteriori 50 milioni di euro per supportare i costi di avvio e operativi per il primo anno", si legge in una nota.LaudaMotion ha recentemente acquisito molte delle attività dell'ex Niki Airline, tra cui gli aeromobili A320, ed inizierà presto una serie di servizi di linea e charter da Germania, Austria e Svizzera principalmente verso le destinazioni leisure nel Mediterraneo.