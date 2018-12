Rolls Royce mette in atto piano di emergenza per la Brexit, confermati target per il 2018

Valeria Panigada 12 dicembre 2018 - 10:52

MILANO (Finanza.com)

Rolls-Royce cerca di prepararsi alla Brexit, che potrebbe avvenire senza accordo con l'Unione europea. Il gruppo inglese sta implementando i piani di emergenza in vista dell'uscita della Gran Bretagna dal blocco europeo, che scatterà il prossimo 29 marzo, e che rischia di avvenire in maniera disordinata. Tra le misure adottate, Rolls Royce sta lavorando per trasferire il business aereo in Germania. Lo ha annunciato in una nota la società che ha anche confermato le stime per il 2018. Per l'anno in corso Rolls-Royce prevede di realizzare un utile operativo rettificato compreso tra 300 e 500 milioni di sterline e un flusso di cassa tra 350 e 550 milioni di sterline.