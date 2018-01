Rolls-Royce: al via ristrutturazione in soli tre unità, titolo +5% a Londra

Valeria Panigada 17 gennaio 2018 - 17:20

MILANO (Finanza.com)

Rolls-Royce ha annunciato oggi l'intenzione di avviare una pesante riorganizzazione interna. Nel dettaglio, il piano di ristrutturazione prevede di semplificare la struttura del gruppo britannico in sole tre unità, dalle attuali cinque: aerospaziale civile, difesa e sistemi di propulsione. Pertanto le attività di marina civile e di nucleare militare e civile verranno assorbite e inglobate negli altri business. La notizia ha dato slancio al titolo in Borsa: l'azione Rolls-Royce segna un progresso del 5,7% a Londra in una seduta intonata al ribasso.