Richemont: ricavi salgono del 7% nell'ultimo trimestre del 2017

Titta Ferraro 11 gennaio 2018 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

Ultimo scorcio di 2017 positivo per Richemont. Il produttore di collane Cartier e orologi IWC Schaffhausen ha registrato la crescita delle vendite delle vacanze più rapida in quattro anni con un aumento dei ricavi del 7% escludendo l'effetto valuta nei tre mesi da ottobre a dicembre 2017. I ricavi totali ammontano a 3,119 mld di euro dai 3,093 dell'analogo periodo 2016 (+1% a cambi costanti). Gli analisti prevedevano un progresso limitato al 5,9 per cento. Forte sostegno è arrivato dalla domanda in Asia.