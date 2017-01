Regno Unito: rendimento in contrazione nell’asta di titoli al 2025

Luca Fiore 12 gennaio 2017 - 12:19

MILANO (Finanza.com)

Oggi il Debt Management Office britannico ha collocato titoli al 2025 per 2,25 miliardi di sterline ad un rendimento medio dell’1,16 per cento. Il dato precedente si era attestato all’1,39%. In aumento il tasso di copertura, il bid-to-cover, passato da 2 a 2,5 volte.