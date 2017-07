Regno Unito: prospettive crescita riviste al ribasso dopo incertezza politica post elezioni (Cebr)

Daniela La Cava 3 luglio 2017 - 11:20

MILANO (Finanza.com)

Revisione al ribasso delle stime di crescita dell'economia britannica in scia all'incertezza politica dopo le elezioni dello scorso 8 giugno (che hanno visto la premier Theresa May vincere senza tuttavia ottenere la maggioranza assoluta) e ai timori legati alla Brexit. Secondo le previsioni formulate dagli economisti di The Centre for Economics and Business Research (Cebr), il Pil inglese salirà al ritmo dell'1,3% nel 2017 rispetto al +1,7% indicato ad aprile, mentre nel 2018 la crescita attesa è pari all'1,2% (dal precedente +1,6%). Il 2018 potrebbe così segnare l'anno con la più lenta crescita dal 2009. Lato Brexit, gli economisti si attendono che nei prossimi anni verrà raggiunto un deal con l'Unione europea e la fiducia tornerà a salire, portando a una crescita più solida dopo il 2018. Di conseguenza nel 2019 e nel 2020 l'economia UK dovrebbe accelerare, con una crescita prevista al ritmo rispettivamente dell'1,6% e dell'1,9 per cento.