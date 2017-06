Regno Unito: nel post elezioni meglio focalizzarsi su società globali (analisti)

Luca Fiore 9 giugno 2017 - 15:12

MILANO (Finanza.com)

“Un vero shock per i mercati”. Così Viktor Nossek, Direttore della Ricerca di WisdomTree in Europa, definisce l’esito delle elezioni politiche britanniche. Secondo i dati finali, i conservatori di Theresa May hanno perso 12 seggi rispetto ai 330 su cui poteva contare in precedenza.



A questo punto l’unica via d’uscita è un governo di coalizione con gli unionisti nordirlandesi del DUP. “Non c’è alcuna sensazione di stabilità e solidità nel mercato valutario dopo questo voto. La sterlina è caduta nel corso della notte e questo potrebbe essere solo l'inizio, con un’alta probabilità che la volatilità rimanga elevata”, rileva Nossek.



“Una volta che le conseguenze di questo voto saranno più chiare, la caduta della sterlina nei confronti del dollaro statunitense e delle altre valute potrebbe essere più pronunciata”.



“Aspettiamoci un aumento della volatilità nel breve periodo e suggeriamo di focalizzarsi su quelle società globali per loro stessa natura e dunque protette in qualche modo dagli eventi domestici connessi con il Regno Unito”.