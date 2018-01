Regno Unito: limite a 2£ su scommesse fa scattare le vendite sulle “gambling company”

Luca Fiore 22 gennaio 2018 - 10:40

MILANO (Finanza.com)

Giornata all’insegna delle vendite per i colossi delle scommesse quotati sul listino della City come William Hill e Ladbrokes, in rosso rispettivamente del 13,5 e del 10,28%. Le vendite sono state innescate dall’indiscrezione sulla possibile introduzione di un limite di 2 sterline alle puntate sulle macchinette che gestiscono le scommesse.