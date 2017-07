Regno Unito: -4,8% per le immatricolazioni di auto a giugno

Luca Fiore 5 luglio 2017 - 12:38

MILANO (Finanza.com)

Terzo calo consecutivo per le immatricolazioni di auto nel Regno Unito. Secondo i dati diffusi stamattina dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), a giugno le immatricolazioni si sono attestate a 243.454 unità, -4,8% rispetto a un anno prima.Il dato relativo i primi cinque mesi segna un -1,3%.