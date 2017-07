Reckitt Benckiser: venduti a McCormick divisione food per 4,2 mld di dollari

Daniela La Cava 19 luglio 2017 - 09:31

MILANO (Finanza.com)

Reckitt Benckiser ha raggiunto un accordo per cedere la sua divisione food, che include i brand delle salse French’s, Frank’s RedHot and Cattlemen’s, a McCormick per una cifra pari a 4,2 miliardi di dollari. L'ufficializzazione da parte del gruppo britannico è arrivata stamattina tramite un comunicato stampa. Il closing dell'operazione è atteso nel corso del terzo trimestre dell'anno.