Rbs: l'amministratore delegato McEwan lascia l'incarico

Valeria Panigada 25 aprile 2019 - 11:48

MILANO (Finanza.com)

L'amministratore delegato della Royal Bank of Scotland (Rbs), Ross McEwan, ha rassegnato le dimissioni dopo cinque anni e mezzo di direzione. "Dopo oltre cinque anni e mezzo molto gratificanti e con la banca in una posizione finanziaria molto più forte, è tempo per me di dimettermi da CEO", ha spiegato McEwan, 61 anni, che ha assunto la direzione di Rbs nel 2013. McEwan rimarrà in carica fino a quando non sarà nominato un successore. Sotto la sua guida la banca, per il 62% di proprietà del governo inglese, ha chiuso centinaia di filiali, ma l'anno scorso ha registrato un utile di 1,62 miliardi di sterline, più del doppio del profitto dell'anno precedente.