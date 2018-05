Rbs: cfo Ewen Stevenson si dimette, iniziata ricerca di un successore

Daniela La Cava 30 maggio 2018 - 09:48

MILANO (Finanza.com)

Rbs ha annunciato che Ewen Stevenson, attuale chief financial officer, lascerà il gruppo. È quanto si apprende in una nota stampa pubblicata oggi dalla banca britannica. "La data effettiva della sua partenza sarà annunciata a tempo debito ma Stevenson rimarrà per il passaggio di consegne", avvertono da Rbs affermando che la ricerca del nuovo direttore finanziario inizierà immediatamente.