RBS: accordo da 125 milioni di dollari con le autorità californiane

Luca Fiore 27 dicembre 2017 - 10:23

MILANO (Finanza.com)

Sostanziale parità sul listino londinese per il titolo Royal Bank of Scotland dopo l’annuncio dell’accordo da 125 milioni di dollari con due fondi pensioni californiani per chiudere le pendenze nell’ambito della vendita di MBS (Mortgage-Backed Securities). La notizia dell’intesa è stata diffusa dal Procuratore generale della California, Xavier Becerra.