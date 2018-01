Petrofac: Consob ha 7 giorni per archiviare o modificare provvedimento contro AD

michele fanigliulo 24 gennaio 2018 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

Ayman Asfari, Ad di Petrofac, non ha ricevuto alcuna notifica riguardante le accuse formulate nei suoi confronti in Italia. A stabilirlo è l‘Alta Corte di Giustizia britannica che chiederà l‘archiviazione o l‘annullamento della notifica sul caso.Ricordiamo che ad agosto dello scorso anno la Consob aveva dato al manager sanzioni per 300.000 euro per abuso di informazioni privilegiate sulle azioni di un società italiana. La Consob avrà ora sette giorni di tempo per archiviare o modificare il suo provvedimento.